Taux : séance de transition, la détente s'impose cependant

(CercleFinance.com) - Bonne séance sur les marchés obligataires avec une détente significative pour les Bunds qui se détendent de -4,8Pts à 2,2920%, nos OAT de -4,7Pts à 2,7850% (même écart pour les BTP italiens à 3,607%).



Outre Atlantique, la détente est assez similaire : les T-Bonds effacent -3,5Pts à 4,19080%,



Les spécialistes des marchés de taux porteront leur attention vendredi sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui s'accompagnera de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.

En attendant, l'actualité 'macro' s'avère discrète en ce mercredi : selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 448,2 millions de barils lors de la semaine du 18 mars signalant une hausse de 3,2 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.

Outre-Manche, les Gilts terminent la journée inchangés vers 3,975%.









