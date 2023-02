Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance de transition (jour férié US) avant PMI Europe information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 19:52









(CercleFinance.com) - Séance transparente et relief en l'absence des opérateurs américains, en congé ce lundi en raison de la commémoration de la naissance de George Washington.



Peu d'écarts en valeur absolue (l'embellie matinale n'a pas tenu, les scores finaux sont identiques à ceux de vendredi) et quasiment aucun volume.



Les opérateurs n'avaient aucune raison de prendre des initiatives en raison de l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, aucune statistique ne figurant à l'agenda du jour.



Après une journée calme sur la plan macro-économique ce lundi, le reste de la semaine sera marquée par plusieurs rendez-vous importants, dont la publication, demain, des derniers indices d'activité PMI en Europe avant la parution, mercredi, de l'indice allemand Ifo du climat des affaires.



Nos OAT finissent quasi inchangées à 2,928% (+0,5Pt) ainsi que les Bunds à 2,463%. Les BTP italiens se dégradent légèrement de +2,5Pts vers 4,338% et les Bonos espagnols affichent +0,5Pt à 3,512%.



Toute petite éclaircie du côté des 'Gilts' après une très mauvaise semaine précédente : -1,5Pt à 3,5010%... mais ce rebond semble surtout technique.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.