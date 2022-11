Taux: séance de transition avant une déferlante de stats US information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 18:58

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens démarrent bien la semaine: nos OAT et les Bunds se détendent de -3Pts, les BTP italiens de -4Pts vers 4,166%.

Petite tension en revanche outre-Manche avec +2Pts à 3,38%, dans le sillage des T-Bonds US qui se dégradent de +5Pts vers 3,88%.



Faute de catalyseurs, peu de volatilité ce lundi mais cela pourrait changer dès demain : la première estimation du PIB de troisième trimestre dans l'Eurozone sera communiquée ce mardi.

La semaine qui s'annonce riche en statistiques, notamment des statistiques américaines ayant trait à l'inflation (prix producteurs, mardi), à la consommation (ventes au détail, mercredi) et à l'immobilier (mises en chantier, vendredi).



Après un ralentissement plus fort que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en octobre, les investisseurs vont devoir sortir leur loupe pour y voir plus clair sur la conjoncture et sur la capacité de la Fed à orchestrer un 'atterrissage en douceur' de l'économie, le scénario rêvé des marchés à l'heure actuelle.



Tous ces éléments permettront aux intervenants de mieux deviner dans quelle mesure, et sous quel calendrier, la Réserve fédérale se décidera à relever de nouveau ses taux d'intérêt.



D'un autre côté, des indicateurs confirmant la bonne résistance de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Fed à se montrer durablement agressive.