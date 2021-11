Taux : séance de pur 'risk off', Bunds à -9Pts, T-Bonds -14,5

(CercleFinance.com) - C'est -logiquement- le plus spectaculaire basculement en mode 'risk-off' de l'année, puisque ce fut également la pire séance de l'année de part et d'autre de l'Atlantique, aussi bien à Wall Street que sur le CAC40 que sur le DAX, ou le FT-100 à Londres.

Le basculement vers le compartiment obligataire s'explique aisément vu la flambée du 'VIX', la jauge du stress associée au S&P500 (il existe d'autres associés aux divers indices européens).

le VIX affiche +50% vers 28 et le 'risk off' pénalise fortement le compartiment des crypto-actifs (actif purement 'risk-on') avec -8% à -10% sur le bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, Riple, etc.

La journée avait débuté sur un gros trou d'air sur les indices européens, provoquant une détente immédiate de 6Pts du rendement des Bunds et OAT.

Ce soir, c'est -8,3Pts avec des OAT à 0,0330%, -9Pts sur les Bunds à -0,337%.

Plus au sud, -9,4Pts sur les Bonos espagnols et presque -11 sur les BTP italiens à 0,956%.

Mais les écarts les plus impressionnants se lisent sur les Gilts britanniques et les T-Bonds US qui évoluaient avec une belle synchronicité : plongeon de -14,5Pts de base du rendement à 0,822% et 1,5000%.

Comme cette séance était hors norme, elle le fut également sur le pétrole avec -10% sur le Brent à 74,3$ et le WTI (à 70,5$).