Taux : séance de pur attentisme après PIB US, avant le 'PCE'

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens ne parviennent toujours pas à se redresser mais cela se termine mieux que cela n'avait commencé ce mercredi puisque les rendements se sont tendus vers de nouveaux sommets depuis début décembre 2023.



Au final, les rendements stagnent au plus bas de l'année avec des rendements symétriquement au zénith: le 10 ans allemand prend +0,5Pts à 2,4600%, les BTP italiens se détendent symétriquement de -0,5Pt à 3,891%, nos OAT se figent à 2,9200% tandis que les T-Bonds de même échéance finissent par se détendre de -2,5Pts vers 4,2900%



La publication, à 14h30, de la deuxième estimation de la croissance américaine sur le quatrième trimestre 2023 ressort en légère baisse, à 3,2% en rythme annualisé, selon le Département du Commerce.



Pas de réaction décelable et les marchés se figent en attendant l'annonce, demain, de l'indice PCE des dépenses de consommation hors alimentation et énergie, l'indicateur privilégié par la Fed pour évaluer l'inflation, fera office de test.



En Europe, certains indicateurs semblent indiquer un début d'amélioration - à l'instar des PMI publiés la semaine passée - mais le tableau d'ensemble reste globalement maussade.



L'indice du climat des affaires en zone euro, attendu dans la matinée, pourrait montrer que le sentiment économique a passé son point bas, sans toutefois envoyer le signal d'un net rebond de la croissance.









