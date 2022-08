Taux: séance de dégradation générale, chute des BTP et Gilts information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 19:00

(CercleFinance.com) - Le rendement du '10 ans' US est repassé au-dessus des 3,00% (+4Pts à 3,030%), malgré un calendrier 'macro' désert ce lundi.

Pas de 'stats' non plus en Europe mais la tension fut bien plus vive puisque les Bunds affichent de +7 à +8Pts vers 1,03050% et nos OAT renouent avec les 1,90% (+10Pts).

Pas mieux du côté des BTP italiens qui voient leur rendement flamber de +12,5Pts vers 3,615% (pire niveau depuis le 21 juillet, et surtout, de nouveau +230Pts de 'spread' face au Bund).

Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent de +12Pts vers 2,53% alors que l'inflation pourrait non seulement atteindre 13% en octobre mais également flirter avec les 18% en fin d'année selon 'City'... et c'est sans compter avec une grève générale d'une ampleur inégalée contre la 'vie chère' au Royaume-Uni depuis les années Thatcher.



Les spécialistes des taux s'attendent à un discours de fermeté de la FED face à l'inflation lors de la réunion des banquiers centraux qui débutera jeudi à Jackson Hole, aux Etats-Unis.

Jerome Powell y dévoilera les 'perspectives économiques' de la FED pour les Etats-Unis ces 6 ou 9 prochains mois: 'On serait étonné qu'il conforte les attentes exprimées par certains compartiments de marchés quant à des baisses de taux en 2023, tout au contraire', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide (...) et n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut', souligne la banque privée, qui estime que c'est la crédibilité de l'institution qui est en jeu.

James Bullard a réitéré l'avis qu'une hausse de +75Pts était bien sur la table mi-septembre...

La BCE se montre beaucoup moins agressive que la plupart des banques centrales du G20 (Bank of Japan et Bank of China -qui a baissé ses taux de -15Pts- excepté) depuis 5 mois et continue de se faire distancer par la FED.