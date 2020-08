Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : séance de correction appuyée à 48H de Jackson Hole Cercle Finance • 25/08/2020 à 19:18









(CercleFinance.com) - Séance clairement négative sur les marchés obligataires qui reperdent d'un coup les gains engrangés depuis 1 semaine (depuis le 18 août). En Europe, les Bunds voient leur rendement se retendre de +6,5Pts vers -0,423%, nos OAT de +6Pts vers -0,141%... et c'est pire encore en Italie avec des BTP qui affichent +9Pts à 1,096%. Curieusement, les bons du trésor avaient peu souffert la veille d'un très net regain d'appétit pour le risque -proche de l'exubérance- mais c'est avec 24H de retard qu'ils semblent prendre de plein fouet la concurrence exercée par les indices boursiers. Les chiffres du jour n'expliquent en rien cette brusque dégradation: Destatis a légèrement relevé son estimation (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) du PIB de l'Allemagne au deuxième trimestre 2020, estimant désormais qu'il a chuté de 9,7%, au lieu d'une contraction de 10,1% estimée initialement. De son côté, l'indice allemand du climat des affaires Ifo est ressorti légèrement au-dessus des attentes, à 92,6 contre 92,2, ce qui ne constitue pas une surprise majeure. Outre-Atlantique, la journée n'est pas plus fameuse avec des T-Bonds qui grimpent de 0,65% vers 0,705%. Là non plus, les 'chiffres US du jour' ne justifient pas une telle consolidation: grosse déception avec l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board. Il s'inscrit en baisse ce mois-ci, à 84,8 contre 91,7, alors que les économistes l'anticipaient en hausse vers 93. Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 95,9 à 84,2 d'un mois sur l'autre, quand celui portant sur leurs attentes s'affiche à 85,2, contre 88,9 le mois précédent. En revanche, les ventes de logements neufs bondissent de +13,9% (à 901.000 en rythme annuel) contre +1,4% attendu (+785.000 en rythme annuel). Le prix médian des maisons ressort à 330.000$, soit une solide progression de +6,5% sur 12 mois. Mais la chute des T-Bonds était déjà actée avant la publication de cet indicateur qui ne semble avoir eu aucun impact lors de sa publication. Outre-manche, les Gilts se dégradent en symbiose avec les T-Bonds ou nos OAT: +5Pts de base à 0,255% (contre 0,07% le 4 août): les négociations sur le Brexit sont au point mort et Boris Johnson s'en accommode. Les investisseurs vont maintenant tourner leurs espoirs vers Jackson Hole où Jerome Powell a promis de faire des 'annonces importantes'. Il pourrait notamment présenter une nouvelle doctrine concernant l'inflation qui pourrait déborder largement le cadre de l'objectif des 2% sans déclencher de riposte monétaire (hausse de taux).

