Taux : séance de consolidation sans intensité... ni 'stats'

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur les marchés obligataires qui digèrent leur forte hausse des 3, 4 et 5 novembre, motivée par une conférence de presse très 'colombe' de Jerome Powell qui est parvenu à repousser de plusieurs mois le scénario d'une hausse de taux dès mi-juillet 2022.

James Bullard et Richard Clarida reconnaissent toutefois ce lundi que l'inflation reste plus soutenue et durable que prévu, ce qui peut justifier de remonter les taux avant fin 2022 et d'achever le 'tapering' avant juillet prochain... un 'ajustement plus faucon' qui n'impressionne guère Wall Street qui poursuit sa hausse funiculaire pour se diriger vers un 8ème record consécutif (et 11 séances de hausse d'affilée pour le Nasdaq).

Les T-Bonds affichent ce lundi +3 point de base à 1,483%, nos OAT +2Pts à 0,084%, les Bunds +2,3Pts à -0,2550%.

Plus au Sud, les Bonos se retendent de +1,5Pt à 0,42%, les BTP italiens réalisent la meilleure performance avec seulement +0,5Pt à 0,883%, conservant ainsi la quasi-totalité des gains de la semaine passée (et un effacement symétrique de -20Pts de base.

Outre-Manche, les 'Gilts' affichent +1,7Pt à 0,862% et restent au coude à coude avec le 10 ans britannique.

Aucune donnée n'était attendue ce lundi, mais les jours suivants verront publiés notamment l'indice ZEW en Allemagne, la croissance du PIB au Royaume Uni, la production industrielle de la zone euro et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ce mercredi.