Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : séance de consolidation, gain de lundi effacé aux US information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 19:51









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' était de retour sur les places boursières, et notamment à Wall Street en milieu d'après-midi.



Il n'est pas sûr que la hausse des indices soit due à des achats de conviction mais la 'fuite vers la qualité' s'est brusquement interrompue, le Nasdaq reprend par exemple plus de 2%.



les T-Bonds US se dégradent symétriquement de +12Pts vers 3,9000%, ce qui efface les gains de la veille.



Le '2 ans' qui avait connu une volatilité de -19 puis +23Pts lundi soir rajoute lui aussi +12Pts à 4,005%.

Aucun lien avec le déficit commercial des Etats-Unis : il s'est un peu réduit à 73,1 milliards de dollars en juin, par rapport à celui de 75 milliards du mois précédent (qui a été à peine révisé d'une estimation initiale de 75,1 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette diminution de 2,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 1,5% des exportations américaines de biens et services, à 265,9 milliards de dollars, qui a plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations, à 339 milliards.



Consolidation également sur les marchés obligataires européens avec le Bund qui se tend de +31Pts vers 2,213%... et la petite surprise, c'est la détente de -2Pts des BTP italiens (3,655%) et de -3Pts de nos OAT à 2,9500%.



Il y avait également des chiffres ce mardi en Europe : les commandes à l'industrie allemande, puis les ventes de détail dans la zone euro dans la matinée. On attend les chiffres de la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.



Après avoir baissé cinq mois de suite (dont -1,7% en mai), les commandes en volume dans l'industrie allemande ont rebondi de 3,9% en juin 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Entre mai et juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, après des hausses de 0,1 % le mois précédent.



Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +3Pts vers 3,952%, tout comme les Bunds allemands.



Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.