Taux: séance de capitulation, niveaux plus revus depuis 2013 information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 18:53

(CercleFinance.com) - La montée en flèche d'un consensus en faveur d'une hausse de 75Pts du taux directeur de la FED, soit ce mercredi 15, soit le 28 juillet prochain- font littéralement capituler les marchés obligataires et notamment les T-Bonds US qui franchissent allègrement la barre des 3,30% (+16Pts à 3,313%) et se retrouvent à leur pire niveau depuis fin 2011.

Le '3 ans' et le '5 ans' culminent à 3,43% (+19Pts), le '7 ans' à 3,40% (+16Pts).



A noter ce nouveau zénith à 3,65% pour le '20 ans' (+20Pts), une référence pour les prêts hypothécaires aux Etats Unis, tout comme le '30 ans' (+15Pts 'seulement' à 3,35%.

Le fait que les taux courts américains (3, 5, 7) soient passés au-dessus du '10 ans' et du '30 ans' caractérise une inversion de la courbe, phénomène historiquement comme annonciateur d'une prochaine entrée en récession.



La contagion a gagné le compartiment obligataire européen avec des OAT qui se tendent de +15Pts à 2,243%, les Bunds de +13Pts à 1,628% (il faut remonter à fin 2013)... mais le plus spectaculaire, c'est le BTP italien qui explose de plus de +25Pts à 4,094% (pire niveau depuis début octobre 2013), les Bonos espagnols ne sont pas loin avec +23Pts à 3,00% (zénith à 3,002%, niveau plus revu depuis fin mars 2014).



Les 'Gilts' britanniques s'en sortent le mieux avec seulement +8Pts à 2,525%... mais c'est quand même leur pire niveau annuel et depuis 8 ans (juillet 2014).

Dans ces conditions, les investisseurs auront les yeux rivés, cette semaine, sur les annonces de la Réserve fédérale, même s'ils savent qu'elle n'est pas en mesure de s'engager sur un objectif de taux à 3 ou 3,25% d'ici fin 2022.



Les banquiers centraux sont dans une position délicate. S'ils semblent décidés à lutter farouchement contre l'envolée de l'inflation, ils risquent aussi de faire dérailler la croissance en la bridant, ce qui rend les investisseurs extrêmement nerveux... mais la récession peut aussi être un moyen efficace de réduire l'inflation, à condition que ce soit pour une courte période.