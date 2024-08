Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : séance creuse en Europe et USA, lourdeur des Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 18:38









(CercleFinance.com) - Toute petite séance sur les marchés obligataires, privés de 'stats' jugées cruciales ou juste dignes d'intérêt.



Peu de volatilité, volumes anémiques... une pure 'séance de transition' en attendant des données sur le chômage US demain et l'inflation vendredi.



Les rendements des emprunts d'Etat américain sont littéralement figés depuis 24H : le '10 ans' s'affiche actuellement à 3,835%, le '2 ans' est tout aussi stable à 3,863% (-0,2Pt).



Sur le marché européen, le rendement du Bund allemand se détend de -2Pts vers 2,257%, celui de nos OAT de -2,2Pts à 2,985%, les BTP italiens de -1,5Pt vers 3,649%.



Côté chiffres, la confiance des ménages français dans la situation économique se redresse de nouveau en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne encore un point à 92, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine.

Outre-Manche, le budget d'austérité qui va être imposé aux britanniques, et notamment les seniors, ne rassure pas complètement : les 'Gilts' se dégradent de +4,2Pts vers 4,043%.







