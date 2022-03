Taux: se tendent en Europe, sauf UK avec une nette détente information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Petit découplage entre les marchés de taux de part et d'autre d'Atlantique: stagnation en Europe et timide embellie aux US.



Nos OAT sont restées figées autour de 1%, les Bunds vers 0,5800% (contre 0,5700% la veille, après 0,63% en séance... tout de même), les BTP italiens se dégradent de +2,5Pts vers 2,100%.



Les taux avaient un vrai mobile pour se dégrader : l'inflation (IPCH) dans l'Eurozone bat un record de 40 ans à +5,8% sur un an au mois de mars (contre 5,1% en février).

D'autre part, l'agence de notation S&P Global réduit sa prévision de croissance pour l'Eurozone de 4,4% à 3,3%... mais d'autres institutions revoient de moitié à la baisse leurs anticipations pour 2022.



Les T-Bonds se détendent de -3Pts vers 2,463% après avoir fusé jusque vers 2,55% en matinée: les risques de hausse pour l'inflation cette année et l'an prochain continuent d'être revus à la hausse car il n'est plus possible d'ignorer l'enclenchement d'une spirale prix/salaires.



Outre-Manche, les Gilts connaissent une véritable embellie avec -7,5Pts vers 1,6200%, le pays pourrait amortir une partie de l'inflation grâce à se production de gaz et pétrole off-shore.