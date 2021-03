Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : se tendent après 2 bons chiffres de 'confiance' USA/UE Cercle Finance • 30/03/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de franche consolidation des marchés obligataires, mais les pertes se sont un peu réduites en fin de journée. Nos OAT ont bien failli repasser positives: de -0,07% la veille, leur rendement est remonté à -0,006% avant de se tasser un peu à -0,04%. Les Bunds sont repassés de -0,32% à -0,26% avant d'en terminer à -0,286%. Plus au Sud, les BTP italiens ont pris jusqu'à +8Pts vers 0,723% avant de revenir vers 0,682%. Les taux étaient déjà sous tension tôt ce mardi matin mais ils ont encore nettement progressé avec la publication des indices 'ESI' du sentiment économique : ils ont ainsi progressé nettement en mars, gagnant 7,6 points à 101 dans la zone euro et 6,9 points à 100 dans l'Union européenne, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Cette dernière précise que cette amélioration, d'une ampleur inégalée depuis l'été dernier, a concerné tous les secteurs d'activité (industrie, services, commerce de détail et construction) ainsi que les ménages. 'Mais le sentiment reste en dessous de son niveau pré-pandémique et avec les restrictions virales maintenant en place depuis plus longtemps, une augmentation soutenue dans les mois à venir semble peu probable', tempère-t-on chez Capital Economics. Outre-Atlantique, les T-Bonds ont affiché jusqu'à +5,5Pts vers 1,776% avant de se détendre vers 1,731%. la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée très fortement au mois de mars, à 109,7 ce mois-ci contre 90,4 en février : Jefferies ne tablait que sur une hausse à 94,5. Enfin, le prix moyen des maisons a augmenté de +11,1% en janvier par rapport au même mois de 2020 dans les 20 premières agglomérations des Etats Unis, toujours sous l'impulsion de villes telles que Phoenix, Seattle et San Diego, montre l'indice S&P Corelogic Case-Shiller publié mardi. Les économistes prévoyaient en moyenne une augmentation de 11,4%. La hausse a été la plus forte à Phoenix, où la progression des prix a atteint 15,8%, suivi de Seattle (+14,3%) et San Diego (+14,2%). Outre-Manche, les Gilts reviennent tutoyer leurs plus mauvais niveaux, avec un écart de +3,5Pts vers 0,826% (0,853% au plus haut), non loin des 0,90% du 18 mars.

