Taux: se détendent à la marge après les sommets du 13/09 information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 17:59

(CercleFinance.com) - Toute petite journée sur les marchés obligataires, avec une volatilité réduite (-2Pts en moyenne -de façon uniforme) dans la zone Euro.

La poussière retombe après la séquence tempétueuse de la veille, qui avait vu les rendements des T-Bonds et des bons du Trésor européen renouer avec les pires rendements de la mi-juin.

Plusieurs records de rendement avaient par ailleurs été battus par des maturités courtes aux Etats Unis (de 6 mois à 3 ans).



Les investisseurs espéraient un apaisement avec la publication du 'PPI' mais cela reste très marginal (-2,5Pts à 3,40% sur le '2.032'): l'inflation des prix à la production se tasse à la marge (-0,1%) et ce n'est apparemment ni une bonne ni une mauvaise nouvelle.

Selon les chiffres du Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont légèrement reculé en 'global' (à 8,7%) mais ils ont augmenté de 0,2% (à +5,8%) hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux globalement conformes aux attentes.



Le chiffre le plus marquant ce 14/09, c'est le recul la production industrielle corrigée des variations saisonnières : -2,3% dans la zone euro et -1,6% dans l'UE, par rapport à juin, selon Eurostat.



Par rapport à juillet 2021, la production industrielle a diminué de 2,4% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en juillet dernier. Pour juin, le taux de variation annuel a été révisé de +2,4% à +2,2% dans la zone euro et est resté inchangé à +3,2% dans l'UE.

Un peu de répit outre-Manche avec la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni : elle reflué à 9,9% sur un an en août, après +10,1% en juillet, selon des données officielles publiées mercredi.

Cela n'a pas beaucoup impacté les 'Gilts' qui imitent les T-Bonds, les OAT et les Bunds avec -2Pts, à 3,151%.



Les investisseurs seront également attentifs à la parution de l'indice Empire State de la Fed de New York puis de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes au détail et des prix à l'importation, pour ne mentionner que les rendez-vous les plus importants de la fin de semaine.