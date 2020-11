Taux : scores figés en Europe, dégradation des T-Bonds US

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires n'ont quasiment pas bougé ce lundi, en tout cas, pas les Bunds, ni les OAT, ni les Bonos espagnols qui terminent inchangé à -0,582%, -0,346% et 0,067% respectivement.

Petite détente de -1Pt pour les BTP italiens et nouvelle clôture record à 0,589%.

Les mesures sanitaires pèsent sur l'activité globale du secteur privé en Europe, laquelle s'est fortement contractée en novembre, au vu de l'indice PMI flash composite IHS Markit qui a chuté de 50 en octobre à 45,1 en novembre, son plus faible niveau depuis mai.

Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit n'attend plus qu'une croissance de 3,7% en Europe pour 2021, cet été c'était encore plus de 6%.

En France, l'indice flash composite de l'activité globale s'est replié à 39,9 en novembre (47,5 en octobre), plus bas de six mois, traduisant une forte accélération de la baisse de l'activité dans le secteur privé français sur fond de mesures de reconfinement : c'est le secteur des services qui a le plus souffert avec une chute de 47,5 vers 39,9.

L'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 52,1 en octobre à 47,4 en novembre, un plus bas de six mois, traduisant aussi un retour à la contraction de l'activité du secteur privé britannique.

Les Gilts se dégradent de +1,5Pt à 0,317% dans le sillage des T-Bonds qui affichent +3Pts à 0,859/0,8600%.

En l'absence de confinement, l'indice PMI 'composite' IHS Markit de l'activité globale aux Etats Unis dans le secteur privé progresse de 56,3 vers 57,9 en novembre.

Ce score est le plus élevé depuis 68 mois, ce qui ne signifie pas que le PIB croît plus fortement qu'en mars 2013... mais que la série reprise actuelle est plus rapide (ou véloce) qu'à l'époque.