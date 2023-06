Taux : sans réelle tendance, sauf les Gilts UK qui plongent information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 18:43

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires entament la semaine sans direction d'ensemble avec +4Pts de base sur les T-Bonds à 3,782%, tandis que nos OAT effacent -2Pts à 2,907%, les BTP italiens à -8Pts (4,040%) tandis que les Bunds finissent inchangés à 2,3780%.



Les ajustements se font à la marge en amont des annonces de politique monétaire de la Fed mercredi, puis de la BCE jeudi.

A les ajustements se font à la marge alors que le crédo du moment est que l'inflation poursuit son reflux sur fond de ralentissement de l'activité économique.

Le consensus dominant, à la veille du 'CPI' américain est que la Fed, Jerome Powell et ses collaborateurs pourraient opter pour un 'statu quo' après avoir opéré ces derniers mois le plus fort resserrement monétaire aux Etats-Unis depuis 1994.



'Les données macro pointent vers un affaiblissement de la demande, une condition nécessaire pour réduire les tensions inflationnistes. On pense donc que la pause sera durable', prédit-on chez Oddo BHF.



La BCE devrait, pour sa part, relever tous ses taux directeurs face à des pressions inflationnistes qui s'allègent, mais jugées toujours aussi préoccupantes par l'autorité centrale.



L'attention qui sera portée aux banques centrales risque en revanche de reléguer au second plan l'actualité macroéconomique, qui s'annonce pourtant très dense avec de nombreuses statistiques au menu des prochains jours.



Des signes d'amélioration sur le front de l'inflation viendraient conforter sans nul doute le scénario d'une 'pause' dans l'action de la Fed et pourraient ainsi soutenir les marchés boursiers... mais elle ne peut ignorer -justement- que la 'complaisance' de Wall Street entretient un sentiment de richesse qui pourrait relancer la spirale inflationniste, parce que quoi qu'il arrive, la bourse monte toujours, insensible pour l'instant au tarissement de la liquidité et au resserrement des conditions d'octroi de crédit par les banques.



Enfin, outre-Manche, la débandade se poursuit pour les 'Gilts' qui voient leur rendement exploser de +14Pts vers 4,38% et rééditer leurs pire niveaux d'octobre 2022.