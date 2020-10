Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : retour vers les sommets des OAT, les T-Bonds stagnent Cercle Finance • 01/10/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Petite embellie sur les marchés obligataires de la zone Euro, qui suffi à ramener les OAT (-2Pt de rendement à -0,2600%) au contact de leurs sommets annuels: pas d'impact négatif du redressement de PMI manufacturier français de 49,8 en août vers 51,2 le mois dernier. Les Bunds effacent -1,5Pt à -0,535% alors que l'indice PMI IHS Markit final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 53,7 en septembre contre 51,7 en août. La meilleure performance du jour revient sans conteste aux BTP italiens (-5Pts de base) qui inscrivent leur meilleure clôture de l'histoire à 0,8210%. Les Bonos espagnols ne s'en sortent pas mal non plus avec -2,5Pt à 0,228%. Les Gilts ne font rien (stables à 0,235%) tout comme les T-Bonds US. Nouvelle stagnation complète pour le '10 ans' US vers 0,675% (3ème semaine de stagnation) alors que les investisseurs n'ont pas trouvé d'inspiration dans la déferlante de statistiques américaines du jour qui ne changent pas la perception de la conjoncture. Déception avec l'ISM manufacturier qui se replie à la surprise générale de 56 vers 55,4 (déjouant un consensus de 56,4). Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont baissé plus nettement que prévu la semaine passée : -36.000 à 837.000 au lieu de 850.000 anticipé lors de la semaine au 26 septembre. Le Département du Travail a rehaussé de +3.000 son relevé d'inscriptions pour la semaine précédente, à 873.000. Les dépenses de consommation ont augmenté de +1% en août aux Etats-Unis (score conforme aux attentes du marché) malgré un repli de -2,7% des revenus des ménages (contre -2,5% attendu), selon des chiffres publiés jeudi par le Département du Commerce. Cette chute intègre fin de l'aide exceptionnelle de 600$/semaine accordée aux chômeurs (aide réduite de moitié, sauf effort spécial consenti par les états de façon discrétionnaire).

