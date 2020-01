Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : retour à l'inversion de courbe aux USA, Bund sous 0,41 Cercle Finance • 30/01/2020 à 19:17









(CercleFinance.com) - Les stress lié à l'épidémie de coronavirus revient en force avec la rapide envolée du nombre de contaminés et de victimes en Chine. L'aversion au risque redonne du tonus aux bons du Trésor, avec des écarts de -3Pts sur nos OAT à -0,157%, des Bunds à -0,414%. Notons qu'en Allemagne, le chômage demeure stable, l'inflation en décembre est confirmée à +1,7%... mais la pression devrait retomber avec la rechute du pétrole sous 52$ à New York). Les T-Bonds US connaissent une détente bien plus marqué que les 'dettes coeur' en Europe, avec -5,5Pts à 1,5400% (et même 1,5360% au plus bas) alors que le '6 mois' alors que le '6 mois' est à 1,56% et le '3 mois' à 1,57%: c'est cette fois le vrai retour à un schéma de courbe de taux inversée aux Etats Unis. Cela semble cohérent avec le PIB américain qui n'a progressé que de 2,1% en rythme annuel au quatrième trimestre 2019, selon la toute première estimation du Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une hausse de 2,2%. Sur l'ensemble de l'année, la croissance ne dépasse pas +2,3% contre +2,9% en 2018, malgré les cadeaux fiscaux aux entreprises de Trump. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 7.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 211.000 à 223.000). Plus au Sud, écarts faibles sur les 'bonos' espagnols' (-1Pt), détente de -2,5Pts sur les BTP italiens à 0,938%.

