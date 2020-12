Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : repli enrayé en Europe, dégradation à 0,95% des TBonds Cercle Finance • 02/12/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - Pause sur le secteur obligataire qui avait nettement consolidé la veille : la glissade est enrayée et cela se traduit par une stagnation du rendement de nous OAT à -0,2840%, des Bunds à -0,522%. Rebond marqué des BTP italiens qui effacent les +5Pts subis la veille à 0,59%, les Bonos espagnols se détendent vers 0,105%. Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce mercredi: le taux de chômage de la zone euro recule de -0,1% vers 8,4%, en octobre 2020 (contre 8,6% anticipé), et celui de l'UE reste stable à 7,6%, selon les données CVS d'Eurostat. L'institut estime qu'en octobre, 16,236 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 13,825 millions dans la zone euro. Par rapport à septembre, le nombre de chômeurs a diminué de 91.000 dans l'UE et de 86.000 dans la zone euro. Outre Atlantique, le rendement des T-Bonds US continue de se dégrader avec +2,5Pts à 0,9500% alors que la FED estime (Jerome Powell, Robert Kaplan) que les retombées négatives de la crise du Covid n'ont pas fini de perturber la reprise au 1er et second trimestre 2021. C'est un peu contradictoire également après la déception causée par les chiffres de l'emploi dans le secteur privé selon le cabinet ADP : +307.000 emplois aux des Etats-Unis en novembre, un score nettement inférieur aux attentes des analystes (prévision médiane de 410.000 mais certains espéraient +550.000), et en nette baisse par rapport aux 404.000 créations d'octobre (chiffre révisé d'une estimation initiale de 365.000). C'est un petit avertissement à 48H de la publication du rapport mensuel du Département du Travail (NFP), toujours très suivi par les marchés. Enfin, les Gilts UK stagnent vers 0,35% alors que les risques de 'no deal Brexit' sont remis en avant ce 2 décembre avec l'impossibilité de rapprocher les points de vue sur les zones de pêche britanniques (Londres réclame l'exclusivité d'exploitation de ses eaux territoriales) mais également sur l'accès privilégié au marché des capitaux de l'Eurozone (enjeux 1.000 fois supérieurs au chiffre d'affaire du secteur halieutique).

