Taux :records sur records, même les Gilts UK font-18Pts hebdo

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance ponctuée d'une cascade de records historiques qui aura vu cette fois les 'Bonos' passer résolument en rendement négatif (-0,002Pt) pour un score de 0,005% au final. Le '5 ans' italien passe également en territoire négatif, le '10 ans' refaisant une incursion sous les 0,500%. Le '10 ans' portugais s'enfonce vers -0,04% et finit la semaine sur sa meilleure marque de l'histoire.. Mais en ce vendredi, les Bunds stagnent à -0,605% et nos OAT ont fluctué entre -0,323% et -0,365% ce soir (inchangé). Outre Atlantique, les T-Bonds et les OAT prennent leur revanche après avoir marqué le pas la veille: nette détente du '10 ans' allemand de -3Pts vers -0,635% et de nos OAT de -Pts à -0,385%. Aux Etats Unis, les T-Bonds s'améliorent également de -2,5Pts vers 0,883% après la publication de 2 chiffres ce vendredi aux Etats Unis: selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté en novembre de seulement 0,1% en brut comme hors alimentation, énergie et négoce, alors que les économistes tablaient sur +0,2%. En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 0,8% le mois dernier (après +0,5% en octobre). Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de +0,8% à +0,9% d'un mois sur l'autre. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan, attendu en recul modéré sur le mois de décembre (vers 76) constitue la bonne surprise du jour avec une hausse de près de +5Pts vers 81,4. Les ménages auraient pourtant pu s'alarmer de la sévère troisième vague épidémique Outre-Atlantique, avec une hausse régulière des 'cas' de contamination depuis des semaines (qui atteignent +230.000 pour près de 3.300 décès ce jeudi 10 décembre). Outre-Manche, il se dit de plus en plus ouvertement qu'un 'no deal Brexit' serait acté dès ce weekend mais cela perturbe pas du tout les détenteurs de Gilts, qui grimpent encore pour finir la semaine au plus haut. Leur rendement rechute de -3Pts ce vendredi vers 0,172% et sur la semaine, on observe une spectaculaire détente de -18Pts, partant de 0,353% vendredi dernier.

