Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : rebond technique après de gros écarts (+25Pts) hebdo information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:44









(CercleFinance.com) - La semaine débute sur une note positive, ce qui ne surprend pas les observateurs après une flambée globale de +25Pts des taux US (de '2 ans' à '30 ans') à la veille du weekend.



Le point d'orgue de la semaine sera la réunion de politique monétaire la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, qui précédera celle de la Fed, attendue la semaine prochaine.



Au vu des déclarations de Christine Lagarde, mercredi dernier à Davos, l'institut basé à Francfort devrait résister aux appels du marché en faveur d'une baisse des taux dès le mois de mars.



'Il est fort probable que les investisseurs soient déçus', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A très court terme, ce n'est pas dans l'intérêt de la BCE d'en dévoiler trop sur la date de la première baisse des taux et sur le rythme du processus d'assouplissement', ajoute-t-il.



La semaine sera par ailleurs rythmée par les indices d'activité PMI pour l'Europe, attendus mercredi, puis la première estimation de la croissance américaine de quatrième trimestre, qui tombera jeudi.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des bons du Trésor américains se tassent un peu : le '10 ans' américain se détend de -5Pts à 4,0950% et son équivalent allemand, le Bund de même échéance efface également -4,8Pts vers 2,2470%, nos OAT -4,5Pts à 2,781%, les BTP italiens de -4Pts à 3,8330%.



Les anticipations relatives à l'inflation pourraient se raviver avec le baril de Brent qui se redresse de +1,6% à 79,3$ à Londres.



La détente des taux ne profite ni à l'Or (-0,3% à 2024$) ni à l'argent qui décroche de -2,2% vers 22$.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.