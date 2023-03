Taux : rebond mécanique après une détente historique lundi information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 19:51

(CercleFinance.com) - Pas d'embellie sur les marchés obligataires -contrairement aux indices boursiers qui ont repris +2% en Europe- qui n'ont manifestement pas la même lecture du 'CPI' publié aux Etats Unis à 13H30.



Les taux se retendent de +12 à +15Pts sur le vieux continent, de +10Pts outre-Atlantique avec des T-Bonds qui gravitent vers 3,61%.

A noter que le '1 an' et le '2 ans' se retendent de +20Pts respectivement à 4,50% et 4,245% respectivement.

A noter cette volatilité assez vertigineuse sur le '2 ans' qui aura fluctué entre 3,95 et pratiquement 4,400%, après la séance historique de lundi et un écart de 60Pts, sans précédent entre 4,54/3,94%.

Il est permis de se demander si tous les opérateurs s'en sont sortis sans trop de casse, car lundi, cela ressemblait beaucoup à des 'rachats panique'.



Pour en revenir au 'CPI', la hausse des prix s'établit à +0,4% par rapport à janvier et à 6% annualisé.

L'inflation ralentit mais seulement par 'effet de base' par rapport à février 2022, 6% constituant un 'plus bas' depuis septembre 2021.

Le Département du Travail indique qu'en données 'core' (hors énergie et produits alimentaires), l'inflation a légèrement accéléré le mois dernier pour ressortir à 0,5% en séquentiel, alors que le consensus l'attendait à 0,4%.

Cette hausse des prix a été nourrie par les coûts de la construction (de logement), des loisirs, de l'ameublement de la maison et des prix des billets d'avions.

A l'inverse, le CPI 'core' bénéficie d'un reflux des prix des voitures d'occasion et des services de santé, mais il ressort à 5,5%, conformément à la prévisions des analystes, lesquels notent qu'il s'agit d'un plus bas depuis décembre 2021...toujours dans le cadre d'un 'effet de base' (pour les consommateurs, leur pouvoir d'achat est toujours sérieusement mis à mal).



Plus près de chez nous, l'inflation en Espagne 'IPCH' (calculée aux normes européennes) a accéléré pour le deuxième mois consécutif en février, de 5,9% à 6,00%, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (INE).



D'un mois sur l'autre, l'indice des prix a augmenté de 0,9%, essentiellement sous l'effet des prix du logement (+3%) et de l'alimentation et des boissons (+2%).

Calculée aux normes nationales, l'inflation espagnole ressort également en hausse de 0,9% d'un mois sur l'autre et de 6% en rythme annuel, précise l'INE.

A titre de comparaison, l'inflation annuelle en base annualisée s'est établie à 8,5% en zone euro au mois de février.



En Europe, les rendements repartent à la hausse après -50Pts de baisse en 3 séances : avec +12Pts sur nos OAT à 2,925%, +14Pts sur les Bunds à 2,422%, +10Pts sur les 'Bonos' espagnols (à 3,48%) qui ne dérapent pas, malgré le niveau d'inflation plus élevé que prévu en Espagne.

A noter une hausse de +15,5Pts du rendement des Gilts britanniques vers 3,534%.