Taux : réagissent modérément aux prémices d'une embellie 2020

(CercleFinance.com) - Les 'stats' du jour ont été positives (Europe et Etats Unis) et cela renforce la confiance dans une potentielle embellie conjoncturelle en 2020. Avec des indicateurs qui ressortent tous au-delà du consensus, il n'est pas surprenant que les marchés obligataires aient consolidé. Sans subir de gros écarts puisque les rendements se retendent 'à la marge' avec +1Pt de base sur les T-Bonds à 1,84%, +1Pt également sur les 'bonos' espagnols (à 0,457%), +0,5Pt sur les Bunds (à 0,297%)... et stagnation complète de nos OAT à 0,015%. Pour trouver un peu de volatilité, il faut se tourner vers les BTP et les Gilts britanniques, avec des trajectoires diamétralement opposées: -4,5Pts sur les '10 ans' italien à 1,346%, +4Pts à 0,805% sur les bons du Trésor britannique... alors que les derniers sondages indiquent un resserrement des intentions de vote à 48H du scrutin. Mais surtout, Boris Johnson qui perd -1Pt, à 43% d'intention de vote pour son parti conservateur, pourrait ne pas disposer d'une majorité absolue et devoir s'allier de nouveau avec des micro-partis. Mais les investisseurs préfèrent retenir les bons chiffres US plutôt que la morosité conjoncturelle Outre-Manche : la dégradation de la productivité américaine au 3ème trimestre est revue de -0,3% à -0,2% (mais le consensus espérait -0,1%). La vraie 'bonne nouvelle' provient de la forte révision à la baisse des 'coûts unitaires', de +3,6% à +2,5%. La légère tension des taux qui en résulte n'est pas alarmante à la veille de rendez-vous économiques importants (réunion de la FED et de la BCE le lendemain). En Europe, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs pour le mois de décembre en Allemagne, a L'indice ZEW, mesurant le moral de la communauté financière allemande, a bondi de +12,8Pts, pour s'établir à +10,7 points à comparer avec un chiffre précédent de -2,1 points pour novembre. Affichant une remontée de 33,5 points sur 2 mois, l'indice retrouve son niveau le plus élevé depuis février 2018. A côté de cet indice de perspectives, l'indice de la situation actuelle en Allemagne monte de 4,8 points, à -19,9 ce mois-ci. Par ailleurs, on a appris ce matin qu'en octobre 2019 en France, la production a augmenté dans l'industrie manufacturière (+0,5% après +0,8%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,4% après +0,4%), selon les données corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee. Au troisième trimestre 2019 en France, les créations nettes d'emploi salarié atteignent +42.300, soit +0,2%, comme au trimestre précédent, selon les données de l'Insee. Sur un an, l'emploi salarié s'accroît de 258.600 (soit +1%).

