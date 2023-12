Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : quelques prises de profit limitées sur Bunds et OAT information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 18:23









(CercleFinance.com) - Petite pause dans le rallye haussier des marchés obligataires mais cela reste de l'ordre de la consolidation ou du petit 'pullback' technique.



Quelques membres de la FED tentent depuis vendredi de tempérer l'euphorie de Wall Street et la prolifération de scénarios à 8, 9 ou 10 baisses de taux en 2024 (extrapolant à outrance les propos plus 'colombe' de Jerome powell mercredi dernier).

Des prévision euphorisantes qui s'appuient sur des études martelant que l'inflation est vaincue et baissera plus fortement encore que les marchés ne l'imaginent ces 12 prochains mois (la Chine serait déjà en déflation selon les experts qui en revanche ne s'étendent guère sur les 3% d'inflation qui perdurent au japon).



Cette journée était pauvres en indicateurs macro-économiques, mais elle a commencé par une déception ce matin avec l'indice IFO : le moral des entrepreneurs allemands a chuté de 87,2 vers 86,4 en décembre contre toute attente.



Le consensus tablait au contraire sur un chiffre en hausse vers 87,8.



Un signe de faiblesse qui ne soutient pas les Bunds qui se dégradent de +6,5Pts vers 2,0780%, les OAT affichent +6,3Pts à 2,6060%, les BTP italiens +3,3Pts à 3,7600%.

Les T-Bonds se son montrés plus résilients avec une tension minime de 3,2Pts vers 3,9600%.



Sinon, la semaine va être calme avec en point d'orgue les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains jeudi (ils incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed).



Outre-manche, le 'Gilts' se retendent de +4Pts vers 3,7280%.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance.