Taux : quelle sérénité avant élections US et hausse des PMI

(CercleFinance.com) - Les marché obligataires progressent à la marge mais de façon synchrone de part et d'autre de l'Atlantique.

La sérénité règne sur les T-Bonds qui se détendent de -1,5Pt à 0,844% à la veille des présidentielles US puis à 48H du communiqué de la Réserve fédérale américaine, qui devrait maintenir ses taux à un niveau proche de 0% et poursuivre ses rachats d'obligations souveraines et 'corporate'.

Le chiffre du jour fut positif avec un PMI manufacturier au plus haut depuis 10 ans, avec un bond de la composante 'nouvelles commandes' (le rattrapage du 2ème trimestre se poursuit).

En Europe aussi, il y a eu de bons PMI mais c'est déjà du passé révolu alors que Goldman Sachs inverse ses previsions de croissance de +2,2% au 4ème trimestre à -2,3% d'ici fin décembre.

Et Angela Merkel vient de prévenir que les mesures de protection et confinement pourraient s'étendre sur l'ensemble des mois d'hiver (donc jusqu'à fin mars) et qu'il vaut mieux ne rien prévoir en termes de réunions familiales pour les fêtes.

Dans la zone euro donc, le secteur manufacturier a accéléré sa croissance au mois d'octobre, à 54,8 grâce au secteur industriel allemand qui profite d'une augmentation de la demande mondiale, selon l'indice définitif publié par IHS Markit ce lundi (4e hausse mensuelle consécutive).

Dans l'Hexagone, ce même indice reste quasi stable, à 51,2 en septembre à 51,3 en octobre, soit un taux de croissance conforme à sa moyenne historique.

Les Bunds se détendent encore de -1,5Pt à -0,64%, nos OAT de -1Pt à -0,352%... et même score sur les Bonos espagnols à 0,127%, un tout petit -0,5Pt sur les BTP italiens à 0,713%.