Taux : profitent à plein du 'risk-off' des bourses mondiales

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires apparaissent quasiment euphoriques mais ils le doivent surtout au 'risk-off' qui tétanise les investisseurs : le baromètre du stress, le 'VIX', fait également un bond au-delà des 20 aux US mais ça se calme un peu ce soir.

La ruée vers les actifs anti-fragiles comme les bons du Trésor provoque une rechute des rendement vers des niveaux inconnus depuis début février (USA) ou début mars (Europe).

Le '10 ans' US a connu une détente spectaculaire (jusqu'à -12Pts) et touché un plancher vers 1,1800% (il s'établit à 1,1980 ce soir).

Les Bunds et OAT n'effacent que -4Pts à -0,05% et -4,5Pts -0,393% respectivement.

Les émissions espagnoles et italiennes qui sont considérées plus à risque finissent avec -2Pts (Bonos à 0,3420%) et inchangés à 0,705% pour les BTP.

Les Gilts britanniques enregistrent la meilleur performance en Europe avec -8,5Pts à 0,5430%.

La forte conviction dans la capacité d'une stratégie 'tout vaccinal' à tourner la page de la pandémie -tant un plan sanitaire qu'économique- commence à se lézarder alors que la prolifération des 'cas' de contamination est particulièrement impressionnante dans les pays où le taux de personnes vaccinées est le plus élevé (Royaume-Uni notamment, mais également les Seychelles, puis Israël et certains états américains où plus de 65% de personnes ont reçu leurs 2 injections...).

Dans le détail, le nombre de nouveaux cas d'infections au Covid-19 remonte rapidement au Royaume-Uni, où plus de 40.000 nouveaux cas ont été comptabilisés la semaine dernière, soit 11 fois plus que la moyenne hebdomadaire du début du mois de juin.

Aux Etats-Unis, la pente des cas de coronavirus et de décès dus au Covid-19 compilée par les Centres de contrôle et de prévention des maladies américains (CDC) se redresse tout aussi nettement, en particulier en Floride (beaucoup de retraités 100% vaccinés y vivent à l'année).