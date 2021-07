Taux : prises de bénéfices, mais dans un marché très creux

(CercleFinance.com) - La consolidation l'a emporté ce lundi après une très belle semaine de détente des taux et une séance de vendredi qui fut le plus belle depuis le 21 juin.

La légère dégradation des taux, dans des volumes anecdotiques (les investisseurs US étaient en congé ce lundi) n'a probablement pas grande signification.

Nos OAT se retendent de +3Pts à 0,122%, les Bunds de +2,5Pts à -0,2100% et plus au Sud, les Bonos affichent +2Pts à 0,397%, les BTP italiens se tendent de +3Pts vers 0,807%.

Pas de cotations sur les T-Bonds pour cause de jour férié.

Cette séance manquait de market movers : le début de journée en Europe a été ponctué par les résultats définitifs des enquêtes mensuelles PMI d'IHS Markit sur l'activité des services dans les économies de la zone euro.

Le secteur des services français a signé en juin la plus forte croissance de son activité depuis janvier 2018: l'activité commerciale s'est redressée de 56,6 à 57,8 le mois dernier, soit son plus haut niveau depuis près de trois ans et demi.

L'indice final composite de l'activité globale dans la zone euro ressort à 59,5 (57,1 en mai, estimation flash à 59,2). L'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'inscrit à 58,3 (55,2 en mai, estimation flash à 58,0).

Grâce à la réouverture des économies, les indices PMI européens du secteur des services ont fortement rebondi ces derniers mois, suggérant une forte reprise de l'activité.

'Selon nous, les PMI resteront très élevés durant l'été (entre 60 et 65) et signaleront une croissance du PIB pour le second 2021 et pour 2022 bien au-delà des attentes du consensus', prédisent les experts d'Exane Solutions.

Enfin, Outre-Manche, les 'Gilts' ne décalent que de +1Pt symbolique vers 0,7150%.