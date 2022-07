Taux: poussée de fièvre après le PPI, nette tension sur BTP information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 18:09

(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur les marchés obligataires qui accusent le coup avec le 'PPI' lui aussi plus incandescent que prévu (11,3%) ce jeudi, au lendemain d'un CPI record à 9,1%.



Le Département du Travail a publié des prix à la production aux Etats-Unis en hausse de 1,1% et de +0,3% en données 'core' (hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Le taux ralentit à 6,4% annualisé, après +6,7% en mai... c'est le seul indicateur 'moins pire' dévoilé cette semaine.



Pas de quoi remettre en cause le scénario d'une hausse de +100Pts et non +75Pts le 27 juillet prochain (la Banque Centrale du Canada à sauté le pas des +100Pts la veille).

Le rendement des T-Bonds US se tend donc de 7 à une dizaine de points sur l'ensemble de la courbe.

Cette dégradation se confirme malgré des inscriptions au chômage qui ont augmenté de façon inattendue de +9.000 aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 juillet, à 244.000.



Alors que la courbe des taux s'était aplatie sur les bons du Trésor US depuis début juillet, l'écart se creuse de nouveau en faveur des échéances de 2 à 7 ans qui affichent une 'prime' de 25Pts ('2ans' à 10Pts '7 ans') par rapport au '10 ans', avec un '12 mois' quasiment à parité vers 3,00%.



La hausse des taux se diffuse sur les marchés européens avec +3,5Pts sur nos OAT à 1,695 (après 1,79% au plus haut), +3Pts sur les Bunds (1,178%)... mais l'attention se focalise sur les BTP italiens qui se dégrade dangereusement de +11Pts vers 3,335%. Le BTP a fusé jusque vers 3,500% avant de refaire un peu surface alors que la situation politique en Italie est très incertaine: le 'spread' s'écarte brutalement à environ +220Pts par rapport au Bund.

En Espagne, les Bonos rajoutent +7Pts à 2.3300%, les 'Gilts' britanniques affichent +5Pts à 2,11% et résistent mieux que les T-Bonds US.



La BCE doit absolument faire un 'sans faute' dans une semaine en relevant pour la 1ère fois son loyer de l'argent depuis 10 ans et en présentant un outil 'anti-fragmentation' qui convainque les cambistes.



Alors que les perspectives de hausse des amènent l'UE à revoir à la baisse ses prévisions de croissance et à rehausser l'estimation de l'inflation vers 8% à fin 2022, l'Euro se fait laminer et rechute de -1% vers un nouveau plancher de 21 ans à 0,9955$... avant de rebondit vers 0,9990$.