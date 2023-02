Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : poursuite de la dégradation en Europe, attentisme US information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 17:52









(CercleFinance.com) - Les acheteurs ne sont plus là, l'euphorie de jeudi dernier est déjà loin : la dégradation amorcée vendredi en Europe, confirmée ce lundi se poursuit avec +2,5Pts à 2,763%, les Bunds affichent +3Pts à 2,3100%, même écart sur les Bonos espagnol et +4Pts sur les BTP italiens à 4,188%.



Côté chiffres, l'INSEE prévoit une croissance de +0,2% du PIB français au 1er comme au 2ème trimestre et l'inflation se tasserait de +6% en février à 5% en juin. Le déficit commercial français (-15MdsE en décembre) a battu un record absolu sur 12 mois avec -164MdsE.

Aux Etats-Unis, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé de plus de +10% à 67,4Mds$ au mois de décembre 2022, par rapport à celui de 61Mds$ en novembre (qui a été révisé d'une estimation initiale de 61,5 milliards), selon le Département du Commerce.



Les T-Bonds restent inchangés à 3,63% : grande prudence avant le speech de Powell en début de soirée (18H40) car il pourrait durcir le ton sur l'inflation après les déclarations 'faucon' de Raphaël Bostic et Neel Kashkari des dernières 24H.



Les lignes pourraient bouger après la prise de parole de Jerome Powell, s'il réaffirme sa volonté de poursuivre le durcissement de la politique monétaire de l'institution jusqu'à ce que le mouvement de désinflation soit entièrement achevé (le pari actuel est que le cycle de hausse de taux est quasiment achevé).









