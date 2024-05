Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: positions figées en attendant des stats et Minutes FED information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 18:59









(CercleFinance.com) - Il ne fallait pas s'attendre à des mouvements importants ce lundi, semi-férié dans plusieurs pays d'Europe, et exempt de chiffres 'macro' aux Etats Unis (agenda vierge ce lundi): les écarts ont rarement dépassé les 2Pts, sauf au Royaume Unis (+5 à +6Pts de base).



Les jours à venir seront en revanche chargés, avec la publication toute une série de statistiques en Europe, les plus attendues étant les indices PMI européens attendus vendredi et qui en diront plus sur la reprise de l'économie sur le Vieux Continent.



Les statistiques se feront plus rares aux Etats-Unis, même si le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera suivi de près mercredi soir.



Ces dernières semaines, les marchés n'ont voulu voir que le verre à moitié plein, n'accordant d'importance qu'aux chiffres suggérant un ralentissement de l'inflation (CPI) tandis qu'ils occultaient les autres (PPI et prix à l'import, guerre des taxes sino-américaine).



Les opérateurs ne veulent retenir que ce qui va dans le sens de prochaines baisses de taux de la Fed, surjouant l'adage 'Bad news is good news' dès qu'il s'agit de l'emploi ou des indicateurs avancés.



'La question qui se pose maintenant est la suivante: combien de temps des nouvelles macroéconomiques négatives peuvent-elles continuer à soutenir les valorisations des actions?', s'interroge Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Il semble que la baisse des taux d'intérêt ne suffise plus à soutenir les marchés, ce qui soulève le spectre d'écueils potentiels', prévient le professionnel.

Les marchés obligataires entament la semaine sur une note de lourdeur avec +2,5Pts sur les T-Bonds à 4,4450%, le '2 ans' se tend de +1,6% vers 4,841%.



En Europe, nos OAT et les Bunds affichent +2Pt à 3,0290% et 2,5330% respectivement.

L'or s'approche de ses records à 2.420$ alors que le $ reste stable à 1,0870E, les BTP italiens ne décalent que de +1Pt à 3,817%.



La pire performance du jour revient aux 'Gilts' britanniques qui de dégradent de +6Pts vers 4,2150%.







