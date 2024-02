Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : plus franc mouvement de détente depuis fin novembre information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - La forte détente des taux observée en 24H a peut-être un rapport avec l'avalanche de statistiques publiées depuis mardi mais c'est loin d'être flagrant en regard des chiffres du jour.

En revanche, il existe une concordance assez frappante entre le repli du rendement des T-Bonds et l'accélération de la baisse de Wall Street hier soir après 20H, c'est à dire après que la Fed ait manifesté sa volonté de temporiser et de ne pas précipiter les baisses de taux.



Le discours de Jerome Powell a douché les espoirs d'un assouplissement monétaire dès le mois de mars, provoquant un repli de -2,2% du Nasdaq.

Du coup, il ne reste que 35% de traders pour anticiper une baisse de taux en mars selon l'outil FedWatch, alors qu'ils étaient 73% il y a un mois.



Le T-Bonds qui s'étaient fortement détendus la veille poursuivent sur leur lancée avec -10,4Pts de base sur le '10 ans', retombé à 3,8500%, le '30 ans' efface également -12Pts à 4,0950%.



Sur le front des statistiques, la journée a été dense : la productivité non-agricole a augmenté de 3,2% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une hausse de 4,9% au trimestre précédent.



A noter une augmentation de 0,4% du nombre d'heures travaillées et la progression de 3,7% du salaire horaire : les coûts unitaires salariaux non-agricoles aux Etats-Unis se sont accrus de 0,5% au dernier trimestre 2023.



Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu son activité repartir à la hausse en janvier, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 50,7 en définitive pour le mois écoulé, contre 50,3 en estimation flash et après 47,9 pour décembre.



Si la production a été pénalisée par des délais d'approvisionnement allongés, les nouvelles commandes ont renoué avec la croissance, mais l'inflation des coûts a accéléré pour atteindre son rythme le plus élevé depuis neuf moi



Le Département du Travail annonce 224 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 22 janvier, un chiffre en hausse de 9000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (215 000 au lieu des 214 000 initialement annoncés).



En Europe, on a découvert ce matin l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global : il s'est redressé de 42,1 en décembre à 43,1 en janvier, continuant toutefois de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, a quant à lui grimpé de 44,4 en décembre à 46,6 en janvier, son plus haut niveau depuis dix mois, et signale un ralentissement de la contraction du secteur pour un troisième mois consécutif.



Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,8% en janvier 2024, en légère baisse donc après celui de 2,9% de décembre 2023, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Ce jeudi s'avère une des plus belle journée pour les bons du Trésor en Europe : les Bunds se détendent de -9Pts à 2,148% et nos OAT de -7Pts à 2,653%, les BTP italiens de -10Pts à 3,7100%.



Outre-Manche, belle séance également avec -8,5Pts sir les 'Gilts' à 3,7910%.







