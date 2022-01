Taux:plus de nervosité en Europe qu'aux US avant verdict FED information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - Un léger biais baissier s'est imposé sur les marchés obligataires européens nos OAT et les Bunds se dégradant de respectivement 1,5Pts, vers 0,345% et 1Pts vers -0,0725%.

Plus au sud, la lourdeur apparaît plus perceptible avec +3Pts sur les Bonos vers 0,675% et +4Pts sur les BTP italiens à 1,400%.

Les gilts britanniques sont sur la même dynamique avec +4Pts de base vers 1,2050%.



A quelques heures du communiqué de la FED, une prudente sérénité règne du côté des T-Bonds qui sont à l'arrêt dans la zone des 1,783% (le rendement est figé au-delà des sommets de fin mars 2021).

Selon un large consensus, le comité stratégique de la FED devrait -pour l'instant- laisser ses taux d'intérêt inchangés.

Avant que les indices corrigent brutalement le 21 janvier, les investisseurs s'attendaient à ce que Jerome Powell fournisse de précieuses indications sur la prochaine trajectoire des hausses de taux.



Mais vu les -14% de correction subis par le Nasdaq, le patron de la FED pourrait se montrer plus évasif que précis sur l'intensité et le timing de la riposte contre l'inflation US... histoire de détendre l'atmosphère.



Du coté des indicateurs américains, les stocks des grossistes ont augmenté de 2,1% en novembre contre +1,3% anticipé, après 1,7% en octobre.

Le Département du Commerce annonce de son côté un bond de 11,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de décembre 2021, pour représenter un volume annualisé CVS de 811.000, contre 725.000 en novembre (révisé de 744.000 en estimation initiale).



Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 377.700 dollars le mois dernier.

A 403.000 à fin décembre, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait six mois au rythme d'écoulement actuel.