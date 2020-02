Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : plombés par rebond des actions, le '10 ans' grec 1,16% Cercle Finance • 04/02/2020 à 19:52









(CercleFinance.com) - La consolidation des marchés obligataires se poursuit avec l'amplification du rebond de Wall Street et pour une fois, un peu supérieure des places européennes. L'appétit pour le risque plombe les T-Bonds US dont le rendement se redresse de +8Pts de base vers 1,600%, alors qu'un plancher de 1,500% avait été inscrit en fin de semaine dernière, tout près du plus bas historique des 1,45%. Signe peu rassurant, lors d'une adjudication de 30Mds$ de T-Bills à 14 jours poir fluidifier l'interbancaire, les demandes de liquidités ont porté sur 59,5Mds$, soit le double ! Le 'retour à la normale' ne semble pas pour tout de suite ! La dégradation des T-Bonds peut également s'expliquer par des chiffres d'activité économique 'robustes' (dont ne manquera pas de s'inspirer Donald Trump ce soir dans son discours sur l'état de l'Union): le Département du Commerce américain a publié à 16H une hausse de +1,8% des commandes à l'industrie aux États-Unis en décembre 2019, battant un consensus de +1,2%. Mauvaise surprise cependant avec la révision du score de novembre de -0,7% à -1,2%. Les commandes de biens durables ont quant à elles augmenté de +2,4% au mois de décembre... un chiffre salué par une accélération à la hausse des indices US. De ce côté-ci de l'Atlantique, les Bunds se dégradent avec +4,2Pts de basse à 0,400%, score parfaitement identique sur nos OAT à -0,1400%. Plus au Sud, les BTP italiens se retendent de +2Pts à 0,943% et en Espagne, les Bonos réalisent la plus mauvaise performance avec +4,5Pts à 0,272%. Et pour terminer sur une note positive, le '10 ans' grec s'est détendu de -2,5Pts, à rebours des autres dettes souveraines européennes, pour un rendement qui retombe vers 1,162%, le '15 ans' affichant un rendement de 1,587%, inférieur à celui du '10 ans' américain, mais également du '3 mois' qui affiche 1,625%.

