Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : pire séance depuis le 2 avril, +10 à +12Pts de base information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 19:26









(CercleFinance.com) - Ce fut la seconde plus mauvaise séance de l'année pour les actions françaises (-1,5%) mais ce soudain 'risk-off' n'a pas du tout profité aux marchés obligataires qui ont eux aussi connu une des plus mauvaises séances de l'année (la pire depuis le 2 avril), des 2 côtés de l'Atlantique d'ailleurs.



Les Bunds et les OAT ne sont pas loin non plus d'avoir connu une des pires séances de l'année, avec des écarts supérieurs à +10Pts de base de part et d'autre du Rhin.



Les rendements se sont vivement tendus dès 14h00 en Europe avec la publication des premiers chiffres de l'inflation allemande sur le mois de mai : l'inflation IPCH ressort à +2,8% en rythme annuel contre +2,4% en avril (consensus de +2,6% à +2,7%).

Le 'CPI' allemand pâtit d'une base de comparaison défavorable, les prix s'étaient tassées à la même période de l'an dernier en raison d'une baisse volontariste des prix des transports en commun.

L'indice des prix à la consommation en version de base (CPI 'core') sur un an ressort, elle, à 3%.

Voilà qui vient contrarier les anticipations de baisses de taux dès jeudi prochain (6 juin) qui serait suivi d'une seconde baisse dès le 18 juillet.

Si celle de la semaine prochaine voit le jour, celle de juillet semble bien compromise, à moins de chiffres de l'inflation idylliques d'ici vendredi (prix en Espagne demain, en Europe et en France à paraître vendredi).



En attendant, ce mercredi restera marqué par une lourde correction des bons du Trésor libellés en Euro, avec +11,5Pts sur les Bunds à 2,6950%, de +10,5Pts de nos OAT à 3,184%, de +12,3Pts sur les BTP italiens à 4,023% et de +12Pts sur les Bonos espagnols à 3,454%.

La tableau est d'autant plus inquiétant que les sommets d'avril -en termes de rendement- sont dépassés et affichent les pires niveaux observés depuis mi-novembre 2023.

Les marchés seront également à l'affût vendredi des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale, attendu en léger repli.



Le rendement des Treasuries américains à dix ans remonte de +9,5Pts de base, au-delà de 4,63500%, et le '2 ans' (+4Pts) tutoie les 5,00% (à 4,988%).



Il faut souligner que la dégradation des marchés obligataires se radicalise depuis 14H45 aux Etats-Unis: le consensus concernant une baisse de taux Par la FED en septembre tombe à tout juste 40% (contre 46% mardi et 63% mercredi dernier).

Le scénario d'une année sans baisses de taux -jugé absolument impensable au 1er janvier- devient plus que crédible, notamment si les présidentielles de novembre débouchent sur une victoire républicaine.



La hausse des taux ne pénalise que marginalement l'Or avec une Once en repli de -0,4% vers 2.340$.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.