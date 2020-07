Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : peu de volatilité, sauf sur les BTP italiens, en repli Cercle Finance • 03/07/2020 à 18:44









(CercleFinance.com) - Nos OAT confirment les niveaux retrouvés la veille, à -0,114% contre -0,1100% la veille. Elles continuent de réduire leur 'prime' par rapport aux Bunds qui ne cèdent que -0,3Pts à -0,434%. Aucune réactions à la démission du gouvernement Philippe, pas davantage à la nomination de Jean Castex. Les dettes souveraines du 'Sud' poursuivent leur embellie avec -2Pts sur les 'Bonos' à 0,435% mais les BTP italiens ont été plus instables, avec d'abord -2Pts à 1,256% puis une dégradation de +6,5Pts à 1,321%. Les (bons) chiffres du jour ont été ignorés: nette amélioration du PMI manufacturier en Europe de 31,9 vers 48,5. De son côté, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche pour sa part à 48,3 (30,5 en mai, estimation flash à 47,3), son plus haut niveau depuis février dernier En France, l'indice composite de l'activité globale calculé par IHS Markit (à 51,7 en juin), met en évidence une hausse modérée de l'activité dans le secteur privé français, avec une croissance marquée de la production dans le secteur manufacturier, alors que dans le secteur des services, l'activité n'a que très légèrement augmenté par rapport au mois de mai. L'indice PMI composite du Royaume Uni affiche une remontée record, de 30 en mai à 47,7 en juin selon IHS Markit, qui avait annoncé à 47,6 en estimation flash il y a dix jours, confirmant une très forte décélération de la contraction du secteur privé britannique: les Gilts terminent parfaitement inchangées à 0,187% ce vendredi, soit une dégradation d'environ +1,5Pt de base sur la semaine écoulée.

