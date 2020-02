Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : peu de volatilité mais la tendance demeure positive. Cercle Finance • 17/02/2020 à 19:55









(CercleFinance.com) - Séance sans relief mais légèrement positive à Paris (-1Pt à -0,165%) tout comme à Madrid (-1Pt sur les 'Bonos' à 0,255%). Embellie de -2Pts à Milan (-2Pts sur les BTP à 0,904%)... et clôture à l'équilibre sur les Bunds à Francfort (-0,402%). Pas de cotations outre-Atlantique, c'était une journée fériée. L'Eurogroupe se veut rassurant sur l'impact de la crise sanitaire chinoise sur l'économie européenne: il faudra suivre avec attention les indicateurs économiques pour le mois de février qui seront publiés cette semaine (ils seront en effet les premiers à intégrer les effets de la maladie). Les 4 dernières séances de la semaine seront chargées en statistiques: les investisseurs prendront notamment connaissance de l'indice de la Fed de New York, celui de la Fed de Philadelphie ainsi que les derniers indices d'activité PMI 'flash' aux États-Unis, en Europe et au Japon. La semaine qui s'ouvre aujourd'hui sera par ailleurs animée par une réunion de la BCE, jeudi. Cet événement ne devrait déboucher sur aucune nouvelle mesure d'assouplissement : 'Il faudrait vraiment que l'épidémie de coronavirus échappe à tout contrôle et s'étende bien au-delà du premier trimestre pour que la BCE se décide à intervenir', assure un trader.

