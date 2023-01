Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : peu de volatilité dans l'attente des 'PMI' en Europe • 23/01/2023

(CercleFinance.com) - Contrairement au FOREX),; les marchés obligataires ont peu réagi aux propos très 'faucon' de Klaas Knot, le patron de la banque centrale néerlandaise qui prévient que la BCE pourrait enchainer 2 hausses de taux de 50Pts lors de ses 2 prochaines réunions.

Nos OAT n'ont pas décalé de plus 3Pts vers 2,65%, les Bunds affichent le même écart à 2,200%.

Plus au Sud, il s'agit plutôt de 4Pts de hausse, mais rien de spectaculaire avec des BTP italiens à 4,015% et des 'Bonos' espagnols à 3,195%.



Ecart quasi identique sur les T-Bonds US avec +4,5Pts à 3,529% après la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board qui a de nouveau reculé en décembre,

de -1% à 110,5 le mois dernier après avoir déjà reculé de 1,1% au mois de novembre, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,7%.



Les opérateurs surveilleront demain les indices PMI 'flash' dans la zone euro, qui devraient nourrir le débat en cours sur le niveau de l'inflation et le risque d'une récession.

Selon les derniers chiffres d'Eurostat qui viennent de sortir, la France est le seul pays de la Zone Euro où le ratio dette publique /PIB a augmenté au troisième trimestre 2022... sans conséquence pour nos OAT.



Outre-Manche, la stabilité l'emporte avec des 'Gilts' inchangés à 3,3800%.