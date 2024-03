Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : peu de volatilité après Powell (Congrès) et avant BCE information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le mouvement de rachat d'actifs 'risk-off' se poursuit sur le marché obligataire, à un rythme plus modeste que la veille mais qui est corroboré par les records absolus qui s'enchaîne sur l'once d'or au-delà de 2.144$.



Les taux se détendent de -3Pts sur les T-Bonds à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Pas de réaction décelable après la prestation sans surprise de Jerome Powell devant le Congrès qui réaffirme sa volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs (il faut agir 'ni trop tôt, ni trop tard) car l'inflation reste supérieure à l'objectif des 2%

Le patron de la FED repousse l'horizon d'une baisse de taux au mois de juin.



Outre le discours parlementaire de Jerome Powell, la journée sera marquée par la publication, dans la soirée, du Livre Beige de la Fed, qui devrait décrire une économie américaine certes en croissance, mais modeste, loin de l'euphorie récemment constatée sur les marchés d'actions.



Côté chiffres, l'enquête mensuelle ADP révèle que le secteur privé aux Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois au mois de février.

Le cabinet ADP souligne notamment que les gains de salaires pour ceux qui changent d'emplois ont accéléré pour la première fois depuis plus d'un an, passant de 7,2 à 7,6%, un niveau sensiblement supérieur à l'inflation.



'Le marché du travail reste dynamique, mais ceci ne devrait pas faire pencher la balance en termes de décision de la Fed sur ses taux cette année', estime Nela Richardson, chief economist chez ADP.

Autre chiffre : les stocks des grossistes aux Etats-Unis se sont tassés de 0,3% au mois de janvier 2024, contre +0,4% en décembre selon le Département du Commerce.

Sachant que les ventes des grossistes américains ont diminué de 1,7% en janvier par rapport au mois précédent, il leur fallait alors 1,36 mois pour écouler leurs stocks, un rythme à comparer à celui de 1,34 mois en décembre.



Pas grand chose à se mettre sous la dent en Europe à 24H de la réunion de la BCE (conférence de presse à suivre à 14H30) : nos OAT se détendent de -2Pts à 2,768%, les BTP italiens de -6Pts vers 3,655%... seuls les Bunds stagnent, vers 2,3200%

En Europe, les chiffres des ventes au détail en zone euro confirment que les ménages européens sont aujourd'hui plus enclins à épargner qu'à consommer.









