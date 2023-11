Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : peu de réactions aux PMI ou IFO, semaine négative information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Les marché obligataires se sont montrés 'peu motivé' ce vendredi, malgré quelques statistiques.



La lourdeur l'emporte au lendemain des 'minutes' de la BCE: le Conseil des gouverneurs se tiendrait prêt à envisager de nouvelles hausses de taux, même si cette option ne correspond pas à son scénario de base (personne ne croit à de nouveaux tour de vis monétaires).



Côté chiffres, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne se redresse légèrement à 87,3 sur le mois en cours, contre 86,9 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne un indice à 87,5.

Le croissance allemande est confirmée à -0,1% au 3ème trimestre, ce qui alimente le soupçon d'une entrée en récession qui pourrait s'avérer durable car le Conseil Constitutionnel vient d'annuler 30MdsE de dépenses d'investissement en 2024 pour respecter les grands équilibres budgétaires.



Les Bunds se dégradent pourtant de +2,2Pts vers 2,645%, les OAT rajoutent à peine +1,5Pt à 3,202E (+4Pts hebdo) et calme plat sur les BTP italiens vers 4,395%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se retendent de +7Pts à 4,483% (soit +5Pts hebdo), malgré des indices PMI dévoilés dans l'après-midi qui ressortent un peu médiocres: l'indice 'flash' PMI semble s'être stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre (+0,2% à 50,8) mais le PMI manufacturier bascule en territoire de contraction vers 49,4 (contre 49,9 attendu).









