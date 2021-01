Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : peu de réactions au speech de Yellen, détente des BTP Cercle Finance • 19/01/2021 à 18:40









(CercleFinance.com) - Janet Yellen, auditionnée par le Congrès à la veille de sa nomination comme Secrétaire au Trésor n'a ni séduit ni déçu les investisseurs: les T-Bonds US se dégradent marginalement de +1Pt à 1,108%. Janet Yellen évoque la 'dévastation' causée par le Covid : 'les effets seront longs et pénibles si le pays ne met pas en oeuvre un ambitieux plan de relance, ou 'relief plan'. Un plan qui s'ajouterait au 'package' de 1.900Mds$ adopté une semaine auparavant. En ce qui concerne le 'coût' pharaonique des mesures de relance, Janet Yellen reprend une de ses formules favorites du temps où elle présidait la FED: 'les bénéfices excèdent les inconvénients'. Voilà pour le côté dépenses... côté recettes, Janet Yellen soutient la 'taxe GAFA', estimant que ces géants ne payent pas leur juste part à la communauté. En Europe, une légère embellie se dessine avec des OAT qui s'allègent de -1Pt à -0,305%, les Bonos à -1,2Pts (0,0700%). Les grands gagnants du jour sont les BTP italiens qui affichent -5,4Pts alors que le gouvernement Conté a obtenu la confiance du Sénat avec une majorité confortable, ce qui lui permet de poursuivre son action... jusqu'à la prochaine situation de crise budgétaire. Outre-Manche, le Gilts finissent quasi inchangé à 0,2900% alors que les décès Covid ont battu un record absolu (plus de 1.600) malgré une campagne de vaccination -de plus en plus massive- qui rentre dans sa 6ème semaine. La situation sanitaire empire, ce qui laisse perplexe beaucoup d'économistes, mais n'inquiète pas encore.

