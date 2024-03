Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : peu de mouvement sur le '10 ans' nippon et T-Bond US information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - La 1ère hausse de taux de la BoJ depuis 17 ans aurait pu constituer le 'market mover du jour' mais ce n'est qu'un 'non-événement' de plus dans le quotidien grisâtre des marchés obligataires... victimes probablement de l'attrait irrésistible des actions (avec des indices boursiers qui battent record sur records, avec le CAC40 à 8.201, l'E-Stoxx50 à 5.006, le S&P500 à 5.175, etc.).



Les opérateurs nippons ont accueilli sans émotion la décision de la Banque du Japon (BoJ) de normaliser sa politique monétaire en remontant son taux directeur pour contenir la résurgence de l'inflation et à la remontée des tensions salariales dans le pays.

A une large majorité, le comité de la BoJ a décidé de mettre fin à 8 années de taux négatifs et opté pour un taux directeur compris entre 0% et 0,1%, contre -0,1%.

Résultat : des bons du trésor Nippons inchangés à 0,7250%.



L'attentisme prévaut aux Etats Unis à la veille du communiqué final de la FED (qui devrait être sans surprises) mais il y avait des chiffres US ce mardi : les mises en chantier de logements comme les attributions de permis de construire sont reparties à la hausse en février, selon les statistiques du Département du Commerce.

Les mises en chantier ont rebondi de 10,3% le mois dernier pour s'établir à 1.521.000 en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières, un redressement bien plus marqué que prévu.



Le nombre de permis de construire délivrés en février a quant à lui progressé de 1,9% à 1.518.000 en rythme annualisé, un chiffre là encore supérieur aux attentes des marchés financiers.

Les économistes attendaient un rebond des deux statistiques en février après la météo défavorable du mois de janvier qui avait lourdement pesé sur le secteur de la construction résidentielle.



Les investisseurs se mettent maintenant à espérer que la Réserve fédérale américaine adoptera un ton également rassurant à l'issue de sa réunion de deux jours, qui débute aujourd'hui même.



Certains observateurs craignent toutefois que la banque centrale américaine prépare les esprits à seulement deux baisses de taux cette année, alors qu'elle tablait précédemment sur trois.



Au vu de la bonne santé de l'économie américaine, les marchés monétaires n'évaluent plus qu'avec une probabilité de 50,7% un assouplissement de taux en juin, selon le baromètre FedWatch.



Au final, une première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'au troisième trimestre, loin des projections initiales des investisseurs qui espéraient en début d'année une réduction du loyer de l'argent dès le mois de mars.



Les T-Bonds US se détendent de -3,2Pts vers 4,308%, effaçant leurs pertes de la veille.



En Europe, le 'chiffre du jour', c'était l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne : il ressort en hausse pour un 8ème mois d'affilée.

Cet indicateur a gagné 11,8 points entre février et mars 2023 pour s'établir à 31,7 points, soit son plus haut niveau depuis 12 mois.



'La conjoncture économique en Allemagne est fragile, il sera donc intéressant de voir si les choses ont changé en mars avant la publication des indices PMI prévue jeudi', explique Danske Bank.



Sur l'obligataire, les Bunds terminent la journée quasi inchangés vers 2,453%, nos OAT effacent -0,5Pt à 2,8860%, les BTP italiens se tendent de +2Pts vers 3,7040%.

Les 'Gilts' britanniques se dégradent de +1Pt vers 4,1030%.



L'Or de son côté reste encalminé vers 2.155$.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.