Taux : peu de mouvement, pas de direction faute de catalyseur

(CercleFinance.com) - Quasi stagnation des marchés obligataires en ce début de semaine un peu particulière, qui sera écourtée aux Etats Unis par le long 'pont' de Thanksgiving, avec un jeudi férié aux Etats Unis, suivi d'une demi-séance -traditionnellement très creuse- à Wall Street le vendredi: les jeux seront faits sur les marchés de taux dès mercredi soir.

Les T-Bonds US se détendent de -1Pt vers 1,764% tandis que le 'VIX', le baromètre du stress fait une incursion sous la barre psychologique et technique des '12', qui marque le basculement dans un univers de complaisance extrême pour le risque et d'unanimité sur les perspectives haussières des marchés (et symétriquement de faiblesse des taux).

Pas davantage de mouvement en Europe où la seule statistique qui figurait au calendrier était l'indice IFO (baromètre du climat des affaires en Allemagne): il est ressorti conforme aux attentes, à 95, contre 94,7 en octobre (c'est une légère embellie mais pas un bouleversement des perspectives).

Le Bunds allemands se dégradent pourtant de +1,1Pt à -0,348%, nos OAT de 1Pt de -0,046% à -0,036%.

Les Gilts britanniques passent de 0,706% à 0,700% et on observe une stagnation complète des Bonos ibériques à 0,41% mais détente sympathique des BTP italiens de -3Pts à 1,265%.

On attend en milieu de semaine les derniers chiffres du PIB US au troisième trimestre, les commandes de biens durables et les dépenses des ménages aux Etats-Unis.