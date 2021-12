Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: peu de mouvement (faute de stats), embellie des BTP information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 20:34









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance dépourvue de statistiques majeures, les traders britanniques étaient en congé ('boxing day') ce lundi, d'où un grand calme sur les marchés.



Les nouvelles concernant l'évolution de la crise sanitaire sont ambivalentes avec un nombre de cas de contamination record en France (180.000, mais attention, à l'effet 'rattrapage' du weekend) mais une progression très lente des admissions en soins intensifs, avec des symptômes rarement plus évères qu'un rhume.



Mais les 'mises à l'isolement' (congés maladie) se multipliant à un rythme exponentiel, cela pourrait finir par détériorer la conjoncture économique.



Mais pas de ruée sur les placement de 'sécurité' comme les bons du Trésor:

les marchés obligataires sont restés quasi stables en Europe, avec des OAT inchangées à 0,1300%, des Bunds qui se dégradent de +0,7Pt à -0,2360, des Bonos espagnols qui affichent +0,5Pt à 0,515%.

Cavalier seul à la hausse des BTP italiens dont le rendement efface -3,5Pts vers 1,0950%.

Le rendement des T-Bonds revient à l'équilibre à 1,4800% après s'être détendu de -2Pts vers 1,4600%.





