Taux : peu de mouvement, consolidation marginale en Europe

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires évoluent sans direction avec une stagnation des T-Bonds US (+0,5Pt à 0,898%) à la veille du début de l'ultime réunion de la FED de l'année 2020 (des spécialistes des bons du Trésor s'attendent à 2.800 à 3.000Mds$ d'injection en 2021).

Si les perspectives économiques de moyen terme se trouvent améliorées par l'arrivée des premières doses du vaccin de Pfizer, la situation économique s'est indéniablement détériorée sur le court terme avec le rebond de la pandémie aux Etats-Unis.

Petite consolidation également sur les OAT et les Bunds (+1,5Pt à respectivement -0,37% et -0,62%) après un re-test des sommets annuels.

Le chiffre du jour a reçu un bon accueil : la production industrielle CVS du mois d'octobre a augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'ensemble de l'Union européenne, par rapport à septembre, selon les estimations d'Eurostat.

En septembre 2020, la production industrielle avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE (-0,4% et 0% respectivement en première lecture). Par rapport au même mois en 2019, elle a diminué de 3,8% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE en octobre dernier.

L'Allemagne se reconfine à partir du milieu de la semaine et cela pourrait durer jusqu'à mi-février d'après le ministre de la santé ('tabler sur une réouverture des restaurants et des commerces non essentiels d'ici la mi-janvier semble prématuré, je ne parierais pas là-dessus').

L'économie germanique va donc tourner au ralenti pendant au minimum 1 mois -et probablement 2- mais cela n'inquiète plus personne, les économistes ont déjà fait une croix sur le 4ème trimestre.

En France, la réouverture des restaurants et des lieux de spectacle début ou mi-janvier n'est pas assurée, l'exemple de l'Allemagne pourrait conduire à un report jusqu'en février, ce qui contribuerait à une ambiance morose où la consommation pourrait demeurer basse: la Banque de France prédit une reprise de +5% en 2021 qui serait supérieure à la moyenne européenne.

La semaine sera marquée par la parution - mercredi - des indices d'activité PMI 'flash' en Europe pour le mois de décembre, qui permettra de savoir notamment si le secteur des services a pu amorcer un rebond malgré la seconde vague de l'épidémie.