Taux : peu d'écarts sauf sur les BTP qui se rapprochent de 1%

(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US réagissent assez peu à la déceptopn causée par la publication des demandes d'indemnisation hebdomadaires au chômage aux Etats Unis (du 12 au 18 juillet). Le '10 ans' se détend d'à peine 1,5Pts de base à 0,58% alors que l'on observe une nette dégradation -la première depuis fin mars- de +109.000 demandes d'allocation, à 1.416 millions, déjouant un consensus de 1.3 million après un chiffré révisé de 1.307 millions pour la semaine s'achevant le 11 juillet. Le nombre de chômeurs indemnisés aux Etats Unis se maintient donc au-dessus du palier des 20 millions. Steven Mnuchin vient de son côté de confirmer que la Maison Blanche réfléchit à une transformation du généreux système d'indemnisation consistant de 600$/semaine qui cessera bien fin juillet. Mais la Maison Blanche affirme vouloir continuer à 'donner de l'argent' aux chômeurs pour éviter un choc de consommation (et une réaction psychologique négative à 3 mois des élections) mais ils recevront à coup sur une dotation mensuelle beaucoup plus modeste... car en 'même temps', le système actuel constitue une incitation à ne pas reprendre une activité. Les indicateurs avancés du Conference Board en hausse de +2% le mois dernier vers 102 après une augmentation de +3,2% en mai et une baisse de -6,3% en avril. Dans le même temps, le Congrès éprouve des difficultés à se mettre d'accord (les démocrates se montrent beaucoup moins souples qu'en avril) sur un nouveau plan de soutien de l'activité à 1.000Mds$ alors que les premiers stimulus touchent à leur fin et que la pandémie de coronavirus vient de battre un nouveau record avec 4 millions de cas sur le territoire américain. En Europe, ce fut une 'toute petite séance' avec des OAT inchangées à -0,185%, des Bunds qui se détendent de -1Pt symbolique à -0,483% (même écart sur les Bonos espagnols à 0,327%). L'embellie se poursuit en revanche sur les BTP italiens avec -5,5Pts de base à 1,0450% alors que l'Italie devrait jusqu'à 97Mds$ de soutien de la part de l'UE. Enfin, les Gilts britanniques se dégradent marginalement de +0,5Pts à 0,127% alors qu'il apparait de plus en plus clair que le gouvernement de Boris Johnson assume de conduire le Royaume-Uni vers un 'no deal Brexit' et ne cherche même plus à négocier des accords douaniers comparables à ceux encore en vigueur jusqu'au 31/12/2020.

