Taux : peu d'écarts mais positifs en Europe & négatifs aux US

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires US subissent un nouvel épisode de tension en lien avec un nouveau record de 7 ans pour le pétrole (Brent et WTI).

Le baril de Brent (+0,6%) remonte vers 85,4 dollars à Londres tandis le WTI (+0,8%) se retrouve au contact de son zénith 83,7$, à des niveaux proches de records de sept ans.

Les T-Bonds affichent +1Pt à 1,6420% (1,673% au plus haut) et le '30 ans' prend +3,4Pts à 2,1200%.

En Europe, les OAT et les Bunds (-1,5Pt à 0,212% et -1,5Pt à 0,124% respectivement) digèrent avec une surprenante aisance la hausse du baril et de nouveaux chiffres record d'inflation : les investisseurs se disent rassurés parce que la poussée des prix de septembre s'avère conforme aux attentes.

L'inflation s'est établie à 3,4% en septembre (nouveau record), contre +3% en août, selon Eurostat (l'office statistique de l'Union européenne) qui précise qu'au sein de l'Union européenne, l'inflation progresse également de +0,4% en séquentiel, le taux annuel s'établissant à 3,6% en septembre

Les plus fortes contributions proviennent de l'énergie (+1,6%), suivis des services (+0,7%), des biens industriels hors énergie (+0,6%) et de l'alimentation, alcool & tabac (+0,4%).

Plus au Sud, les Bonos et les BTP se détendent de -2Pts respectivement à 0,504% et 0,918%.

Outre-manche, légère embellie des Gilts avec -1,3Pt de base vers 1,155%.