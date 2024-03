Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: peu d'animation dans l'UE et aux US, 'Gilts'UK à 4,05% information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 19:09









(CercleFinance.com) - L'agenda étant pauvre en statistiques ce mercredi, il y a eu peu de mouvement sur l'obligataire de part et d'autre de l'Atlantique : les T-Bond US se dégradent de +2Pts vers 4,1760%, le '30 ans' de +3Pts à 4,341% mais le '2ans' de seulement +1Pt à 4,61E.



Les chiffres décevants de l'inflation (CPI) publiés la veille ont été bien digérés, la flambée des indices boursiers également, le 'risk-on' ne pesant qu'à la marge sur les Bons du Trésor réputés plus sûrs.

En Europe, les Bunds et nos OAT ne se dégradent que de +1Pt à 2,363% et 2,803% respectivement, les BTP italiens terminent parfaitement inchangés à 3.588%.



Pour retrouver un semblant de volatilité, il faut regarder outre-Manche : les 'Gilts avaient en effet rouvert sur une note soutenue (-5Pts vers 3,9250%) mais la tendance s'est carrément inversée en séance avec une clôture à 4,051% et une tension de près de +7,5Pts en 24H.



A noter cette fin d'après-midi animée sur le secteur 'énergie' avec un baril qui grimpe de +1,8% et tutoie les 84$ à Londres (83,9$) et les 80$ sur le NYMEX : ce renchérissement du pétrole n'a pas été jugé inquiétant ce 13 mars mais s'il perdurait, cela pourrait faire ressurgir un risque de remontée de l'inflation venant contrecarrer le scénario de 4 détentes des taux par la FED cette année.







