Taux : petite remontée mais semaine globalement radieuse information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 19:22

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont effacé leurs gains de la veille et finissent la semaine en repli avec une hausse symétrique du rendement des OAT de +12Pts vers 2,61%, des Bunds de +11,5Pts vers 2,100%, de +11Pts des BTP italiens à 4,1530%.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne sont ressortis à +10,4% (du jamais vu depuis 1951), les prix de l'énergie ont flambé de +43% sur 12 mois, ceux de l'alimentaire de +20,3%.

En Italie, l'inflation passe la barre des 11%... mais globalement pour l'obligataire, ce fut une très belle semaine, avec une détente de -15Pts de base en moyenne (quasiment -25% jeudi soir) sur l'anticipation d'une rhétorique moins 'faucon' de la BCE, ce que les propos de Christine Lagarde ont confirmé: ce sera peut-être 50Pts et non pas +75Pts lors de la prochaine réunion (FOMC).

L'inflation reste pourtant incandescente (plus de 25% en Estonie), cela s'est vu ce vendredi.



En France ce matin, l'Insee a annoncé ce matin que la croissance du produit intérieur brut (PIB) avait ralenti à +0,2% au troisième trimestre après le rebond enregistré au trimestre précédent (+0,5% en volume) tandis que les prix à la consommation en France augmenteraient de 6,2% en octobre 2022, après +5,6% le mois précédent, avec l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés.





Outre-Atlantique, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages ressortent en hausse respectivement de +0,6% et +0,4%, l'inflation ressort supérieure de +0,2% par rapport aux attentes (à +0,5% en séquentiel, hors énergie, la référence la plus surveillée).

Les T-Bonds US se retendent de +6Pts vers 4,005% et ont testé 4,05% au plus haut.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est révisé quasi inchangé: le baromètre 'U.Mich' a progressé de +1,3Pt à 59,9 en donnée révisée, après une première estimation de 59,8 publiée mi-octobre.

La composante 'jugement des consommateurs sur leur situation actuelle' est remontée à 65,6 contre 59,7 (effet baisses des carburants) mais celle des perspectives a reculé à 56,2 contre 58,0.