Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : petite embellie à la veille du FOMC de la BCE information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 18:31

(CercleFinance.com) - Le mouvement de correction qui a marqué le début de semaine s'interrompt sur le marché obligataire en cette veille de FOMC de la BCE.

Les bons du Trésor remontent peut-être sous l'effet d'un 'risk off': nos OAT se détendent de -6,8Pts vers 2,132%, les Bunds de -4Pts de base vers 1,5650%, les BTP italiens de -9Pts vers 3,865%.

Une détente du même ordre s'observe outre-Manche avec des 'Gilts' à 3,0360%.



La BCE annoncera demain ses décisions de politique monétaire avant que sa présidente, Christine Lagarde répondra aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse qui sera particulièrement suivie.



Après avoir ramené ses taux d'intérêt à 0% lors de sa réunion de juillet, la banque centrale européenne devrait relever ses taux directeurs d'au moins 50 points de base supplémentaires demain (plus de 50% parient sur un tour de vis de 75Pts de base) et communiquer sur le fait que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seront nécessaires.



Côté chiffres, le déficit commercial des Etats-Unis a reculé à -70,6Mds de dollars au mois de juillet, par rapport aux -80,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 79,6 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce repli de 12,6% d'un mois sur l'autre, conforme aux attentes du marché, reflète à la fois une légère croissance de 0,2% des exportations de biens et services, à 259,3 milliards de dollars, mais surtout une contraction de 2,9% des importations, à 329,9 milliards.

Les T-Bonds US, bien orientés depuis ce matin ont peu réagi et effacent -6Pts à 3,2800%.

A noter : la Chine avait annoncé ce matin une hausse de 7,1% de ses exportations, un chiffre inférieur aux attentes, de quoi susciter des doutes sur la vigueur de la croissance mondiale.