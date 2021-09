Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : petite divergence positive au profit des Bunds et OAT information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 19:23









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de consolidation sur le marché obligataires US, quasi stabilité sur les bons du Trésor européens au Nord, léger biais haussier au sud. Nous OAT stagnent entre 0,02% et 0,025%, les Bunds affichent +0,5Pts à -0,3060%. Plus au Sud, les Bonos se détendent de -1Pt à 0,331% et les BTP italiens finissent inchangé à 0,692%. Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent +2,6Pts à 1,3300% après s'être dégradés jusque vers 1,3500%. Plusieurs chiffres US jugés 'trop bons' relancent les spéculations sur un 'tapering', la FED ne pouvant que constater la vigueur du redressement de l'économie américaine. Les ventes de détail du mois d'août aux États-Unis ont rebondi de 0,7% près une baisse de 1,8% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,1%), selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction de -0,8%. Le consensus est pris à contrepied sur toute la ligne puisqu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 1,8% en juillet (après un repli de 1% le mois précédent), là où les économistes craignaient en moyenne une petite baisse. Les investisseurs n'étaient pas au bout de leur surprise puisque l'indice 'Philly Fed' a grimpé à de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient une stagnation vers 19, contre 19,4 en août. Si le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de sept points à 15,9, le bond de celui des livraisons actuelles, qui a grimpé de 11 points à 29,9, a permis de plus que compenser son repli. Enfin, toujours selon selon le Département du Commerce, les stocks des entreprises aux Etats-Unis s'accroissent de 0,5% en juillet, au même rythme que les ventes des entreprises américaines.

